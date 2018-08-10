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    Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Торонто

    ATP Карен Хачанов Джон Изнер Даниил Медведев Новак Джокович  Рафаэль Надаль Станислас Вавринка Марин Чилич
    Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Торонто.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    В поединке третьего круга россиянин одолел американца Джона Изнера со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

    Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Хачанов 15 раз подал навылет, допустил 5 ошибок на подаче и не реализовал ни одного брейк-поинта из четырех возможных. На счету Иснера 19 эйсов и 4 двойные ошибки.

    За выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто Хачанов поспорит с голландцем Робином Хасе, который обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счетом 7:5, 6:2.

    Другой россиянин Даниил Медведев за 52 минуты уступил Александру Звереву из Германии — 3:6, 2:6.

    22-летний москвич исполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, не создал ни одного брейк-поинта и проиграл 3 гейма на своей подаче.

    Следующим соперником Зверева станет грек Стефанос Циципас, который сенсационно победил серба Новака Джоковича — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

    Отметим также непростую победу испанца Рафаэля Надаля над швейцарцем Стэном Вавринкой — 7:5, 7:6 (7:4). В первом сете при счете 4:4 Стэн имел 0:40 на подаче соперника, но не смог этим воспользоваться. Во второй партии швейцарец вел 5:3, однако растерял преимущество.

    Далее Надаля ждет встреча с хорватом Марином Чиличем, переигравшим аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:2. 0

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