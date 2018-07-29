Изнер и Харрисон разыграют титул в Атланте

9-я ракетка мира американецзавоевал путевку в финал турнира в Атланте, призовой фонд которого превышает 668 тысяч долларов.

Джон Изнер bbtatlantaopen.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

В матче 1/2 финала лидер посева переиграл австралийца Мэттью Эбдена — 6:4, 6:7 (6:8), 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа.

Джон записал на свой счет 26 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта из 14 возможных. В активе Мэттью 8 подач навылет, 15 двойных ошибок и 1 брейк.

Счет личных встреч соперников стал 4-1 в пользу Изнера.

В финале Изнер сыграет с соотечественником Райаном Харрисоном, который оказался сильнее британца Кэмерона Норри (2:6, 6:3, 6:2). 0