Потапова: Рада, что у меня будет время восстановиться перед финалом

Россиянкапрокомментировала выход в финал Moscow River Cup, где она сыграет против своей ровесницы из Сербии, 17-летней

В полуфинальном поединке обладательница «уайлд-кард» встречалась со словенкой Тамарой Зиданшек. При счете 3:6, 6:4, 5:2 словенка отказалась от продолжения борьбы.

«Впечатления — самые сильные. Все-таки я впервые в жизни вышла в финал турнира WTA да еще и у себя дома, при родных трибунах. Это, конечно, не передать словами.

В первом сете у меня игра снова, к сожалению, не складывалась, но во втором удалось вернуться и найти свою игру. Обидно только, что все ошибки судей сегодня были в мою сторону, а против меня — ни одной.

Как восприняли то, что наш парный матч был прерван из-за дождя? На самом деле, со мной в последнее время это случается достаточно часто, и я уже привыкла. Для меня это неудивительно.

Только, возможно, если все сложится хорошо, завтра придется играть три матча. Сначала финал одиночки, потом будем доигрывать полуфинал в паре, а потом, если все сложится, и финал в паре.

Завтра у меня будет тяжелый день. Но не буду скрывать, я сейчас рада тому, что пошел дождь, и мы не доиграли пару и у меня будет возможность остановиться перед одиночкой», — сказала Потапова в интервью пресс-службе турнира. ​ 0