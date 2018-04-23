Шарапова поднялась на одно место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.

Изменений в первой десятке рейтинга не произошло, так как на прошлой неделе проходил лишь один турнир WTA — в Чжэнчжоу, куда не приехали ведущие спортсменки.

В то же время россиянка Мария Шарапова смогла подняться с 42-го на 41-е место.

Екатерина Александрова потеряла две позиции и покинула первую сотню рейтинга.

Рейтинг WTA от 23 апреля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков,

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630,

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5307,

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615,

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276,

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938,

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1700…

28 (28). Светлана Кузнецова (Россия) — 1613…

32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…

41 (42). Мария Шарапова (Россия) — 1257…

43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…

82 (82). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764.