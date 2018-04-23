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    Шарапова поднялась на одно место в рейтинге WTA

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    Мария Шарапова
    На фото:Мария Шарапова
    Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.

    Изменений в первой десятке рейтинга не произошло, так как на прошлой неделе проходил лишь один турнир WTA — в Чжэнчжоу, куда не приехали ведущие спортсменки.

    В то же время россиянка Мария Шарапова смогла подняться с 42-го на 41-е место.

    Екатерина Александрова потеряла две позиции и покинула первую сотню рейтинга.

    Рейтинг WTA от 23 апреля:

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков,
    2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790,
    3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065,
    4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630,
    5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5307,
    6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730,
    7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615,
    8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276,
    9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938,
    10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…
    14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…
    27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1700…
    28 (28). Светлана Кузнецова (Россия) — 1613…
    32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
    41 (42). Мария Шарапова (Россия) — 1257…
    43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…
    82 (82). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764.

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