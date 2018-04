Мугуруса выиграла турнир в Монтеррее

3-я ракетка мира испанказавоевала титул на последнем турнире на харде в зимне-весенней части сезона — в Монтеррее (Мексика).

В финале лидер посева одержала волевую победу над венгеркой Тимей Бабош — 3:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут.

Мугуруса выполнила 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Бабош 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

Счет личных встреч соперниц стал 5-0 в пользу испанки.

Это шестой титул Мугурусы в одиночном разряде на турнирах WTA. Победа в Монтеррее принесла 24-летней испанке 43 тысячи долларов призовых и 280 рейтинговых очков, Бабош заработала 21,4 тысячи и 180 очков соответственно.

Jump for joy!@GarbiMuguruza survives an intense onslaught from Timea Babos 3-6, 6-4, 6-3 to claim her first @Abierto_GNP title. pic.twitter.com/kdGkcnIUaP