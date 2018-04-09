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    Мугуруса выиграла турнир в Монтеррее

    WTA Гарбин Мугуруса
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    Гарбин Мугуруса
    На фото:Гарбин Мугуруса
    3-я ракетка мира испанка Гарбин Мугуруса завоевала титул на последнем турнире на харде в зимне-весенней части сезона — в Монтеррее (Мексика).

    В финале лидер посева одержала волевую победу над венгеркой Тимей Бабош — 3:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут.

    Мугуруса выполнила 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Бабош 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

    Счет личных встреч соперниц стал 5-0 в пользу испанки.

    Это шестой титул Мугурусы в одиночном разряде на турнирах WTA. Победа в Монтеррее принесла 24-летней испанке 43 тысячи долларов призовых и 280 рейтинговых очков, Бабош заработала 21,4 тысячи и 180 очков соответственно.


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