ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Изнер стал победителем «Мастерса» в Майами

    ATP Джон Изнер
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Джон Изнер
    На фото:Джон Изнер
    Американец Джон Изнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти 8 миллионов долларов.

    В финале 14-й сеяный победил 4-ю ракетку турнира немца Александра Зверева со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Теннисисты провел на корте 2 часа 30 минут.

    На счету Джона 18эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка. В активе Александра 10 подач навылет, в пассиве — 6 ошибок на подаче и 3 нереализованных брейка.

    Счет личных встреч соперников стал 3-1 в пользу Зверева.

    Стивенс стала победительницей турнира в Майами

    Для 32-летнего американца это 13-й титул в карьере в одиночном разряде на турнирах ATP и первый выигранный «Мастерс».


  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 31/03
    • Зверев — в финале «Мастерса» в Майами
  • 29/03
    • Дель Потро обыграл Раонича и вышел на Изнера
  • 28/03
    • Зверев победил Кирьоса и вышел в 1/4 «Мастерса» в США
  • 26/03
    • Южный проиграл Изнеру в третьем круге «Мастерса» в Майами
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новак Джокович с долгожданным трофеем Открытого чемпионата Франции по теннису Исторический успех Джоковича, новая звезда WTA и травмы звездИтоги Открытого чемпионата Франции по теннису-2016 Дарья КасаткинаПять надежд женского тенниса в РоссииО самых перспективных теннисистках России Карен ХачановТри надежды российского теннисаLiveSport.Ru ищет новые российские таланты в мужском теннисе. И кое-что найти удалось Мария Шарапова«Мария, мы соскучились!»Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификацииМария ШараповаДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортМария ШараповаДопинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной среде
    Подробный разбор
  • Долгая дорога вверх. Шарапову преследуют неудачи
  • Российская теннисистка проиграла три подряд матча в 2018 году
    •
  • Пике меняет теннис. Прощаемся с Кубком Дэвиса
  • ITF планирует кардинально изменить формат Кубка Дэвиса
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Продлит ли «Фиорентина» серию побед на «Фриули»?
  • «Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 апреля
  • 1,81
    •
  • «Ак Барс» сыграет от обороны в третьем матче серии с «Трактором»
  • «Трактор» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 3 апреля
  • 1,77
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 07:23
    • Барти и Вандевеге выиграли турнир в Майами в парном разряде
  • 18:12
    • Мыскина: Беру на себя всю ответственность за неудачи сборной
  • 17:07
    • Мыскина решила покинуть пост капитана женской сборной России
  • 01/04
    • Стивенс стала победительницей турнира в Майами
  • 01/04
    • Рублев и Хачанов проиграли братьям Брайан в финале в Майами
  • 31/03
    • Джокович прекратил сотрудничество с Агасси
  • 31/03
    • Зверев — в финале «Мастерса» в Майами
  • 31/03
    • Макарова и Веснина проиграли в полуфинале турнира в Майами в парах
  • 30/03
    • Шарапова возобновила сотрудничество со своим бывшим тренером
  • 30/03
    • Зверев остановил Чорича в Майами
  • 30/03
    • Стивенс и Остапенко разыграют титул в Майами
  • 29/03
    • Хачанов и Рублёв вышли в финал турнира в Майами
  • 29/03
    • Шарапова заявилась на турнир в Штутгарте и «Ролан Гаррос»
  • 29/03
    • Дель Потро обыграл Раонича и вышел на Изнера
  • 29/03
    • Остапенко и Коллинз сыграют в полуфинале турнира в Майами
  • 28/03
    • Хачанов и Рублёв вышли в полуфинал турнира в Майами в парном разряде
  • Дель Потро повторно разберется с Раоничем в США
  • Хуан Мартин Дель Потро — Милош Раонич. Прогноз и ставки на теннисный матч 29 марта.
    • 2,1429/03/2018 в 04:00
  • 28/03
    • Азаренко победила Плишкову в Майами
  • 28/03
    • Зверев победил Кирьоса и вышел в 1/4 «Мастерса» в США
  • 28/03
    • Макарова и Веснина — в полуфинале турнира в Майами в парах
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова