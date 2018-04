Изнер стал победителем «Мастерса» в Майами

Американецстал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти 8 миллионов долларов.

В финале 14-й сеяный победил 4-ю ракетку турнира немца Александра Зверева со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Теннисисты провел на корте 2 часа 30 минут.

На счету Джона 18эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка. В активе Александра 10 подач навылет, в пассиве — 6 ошибок на подаче и 3 нереализованных брейка.

Счет личных встреч соперников стал 3-1 в пользу Зверева.

Для 32-летнего американца это 13-й титул в карьере в одиночном разряде на турнирах ATP и первый выигранный «Мастерс».

So this is what @rogerfederer feels like every other week. @miamiopen . Happy Easter!!! 🐰 pic.twitter.com/4KsHiEeRMX