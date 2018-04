Стивенс стала победительницей турнира в Майами

12-я ракетка мира американкавыиграла турнир в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В финале Стивенс, посеянная под 13-м номером, нанесла поражение 6-й ракетке турнира Елене Остапенко из Латвии — 7:6 (7:5), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.

Стивенс выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Остапенко 5 двойных ошибок и 5 брейков.

Этот трофей стал для 25-летней американки шестым в карьере в одиночном разряде. Благодаря победе в Майами Стивенс дебютирует в топ-10 рейтинга WTA — на девятой строчке.

#SAPStatOfTheDay @SloaneStephens was near perfection when it mattered most at the @MiamiOpen! @SAPSports pic.twitter.com/IF0Pql5xbu