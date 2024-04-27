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    Медведев шокирует на старте турнира в Мадриде?

    Медведев — Арнальди. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Арнальди
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Маттео Арнальди во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Медведев — Арнальди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Медведев

    Даниил в этом году старается играть только на самых крупных турнирах.

    Исключением до сих пор стал лишь турнир категории ATP 500 в Дубае. Здесь россиянин провел свои первые матчи после финала на Открытом чемпионате Австралии.

    В принципе, сейчас у Медведева в этом плане почти такая же стратегия, как у Новака Джокович. Правда, серб старше почти на десять лет.

    Все прогнозы на теннис

    В первой половине апреля Медведев провалил «Мастерс» в Монте-Карло. После убедительной победы над Гаэлем Монфисом четвертая ракетка мира уступил Карену Хачанову (3:6, 5:7). Даниил играл заметно хуже соотечественника.

    Арнальди

    Маттео в первом раунде одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:4, 6:1.

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    • На прошлой неделе итальянец дошел до четвертьфинал в Барселоне. Дальше его не пустил будущий чемпион турнира Каспер Рууд, но все равно стоит отметить, что Арнальди продемонстрировал солидный теннис.

    Но также стоит отметить, что Арнальди уже успел и разочаровать. В начале апреля 36-я ракетка мира уступил на старте «Мастерса» в Монте-Карло индийцу Сумиту Нагалу.

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    В прошлом году Арнальди обыграл Рууда в рамках второго раунда мадридского «тысячника».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.40, победу Арнальди букмекеры предлагают за 2.96.

    Прогноз: когда в Медведеве сомневаешься, он, как правило, уверенно побеждает. Если что, сейчас есть сомнения — кажется, этот итальянец способен удивить эмоционального россиянина, но...

    Также добавим, что в прошлом году Медведев обыграл Арнальди в Дубае и Торонто, при этом не отдав ни сете.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-3,5) за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Медведев — Арнальди с коэффициентом 1.92. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на теннис. Медведев шокирует на старте турнира в Мадриде?
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