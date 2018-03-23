Кузнецова завершила борьбу в Майами

27-я ракетка мира россиянкане смогла выйти в третий круг турнира в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В матче второго круга 18-я сеяная уступила Зарине Дияс из Казахстана — 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час.

Светлана допустила 4 двойных ошибки и не заработала ни одного брейк-поинта, проиграв 4 гейма на своей подаче.

В 1/16 финала Дияс сыграет с немкой Карин Виттхефт.

Другие результаты:

Симона Халеп (Румыния, 1) — Осеан Доден (Франция, LL) — 3:6, 6:3, 7:5

Элисон Риске (США, Q) — Каролин Гарсия (Франция, 7) — 6:3, 6:1

Карин Виттхефт (Германия) — Юлия Гергес (Германия, 12) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:4

Виктория Азаренко (Беларусь) — Мэдисон Кис (США) — 7:6 (7:5), 2:0, отказ