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    Кузнецова завершила борьбу в Майами

    WTA Светлана Кузнецова
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    Светлана Кузнецова
    На фото:Светлана Кузнецова
    27-я ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг турнира в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    В матче второго круга 18-я сеяная уступила Зарине Дияс из Казахстана — 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час.

    Светлана допустила 4 двойных ошибки и не заработала ни одного брейк-поинта, проиграв 4 гейма на своей подаче.

    В 1/16 финала Дияс сыграет с немкой Карин Виттхефт.

    Другие результаты:

    Симона Халеп (Румыния, 1) — Осеан Доден (Франция, LL) — 3:6, 6:3, 7:5
    Элисон Риске (США, Q) — Каролин Гарсия (Франция, 7) — 6:3, 6:1
    Карин Виттхефт (Германия) — Юлия Гергес (Германия, 12) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:4
    Виктория Азаренко (Беларусь) — Мэдисон Кис (США) — 7:6 (7:5), 2:0, отказ

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