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    Федерер и Дель Потро разыграют титул в Индиан-Уэллсе

    ATP Роджер Федерер Хуан Мартин дель Потро Милош Раонич
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    Роджер Федерер
    На фото:Роджер Федерер
    Первая ракета мира швейцарец Роджер Федерер вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    В матче 1/2 финала лидер посева переиграл хорвата Борну Чорича со счетом 5:7, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Во втором сете швейцарец уступал со счетом 2:4, но смог выиграть 4 гейма подряд, дважды взяв подачу соперника. В решающем сете Федерер отдал подачу при счете 3:3, но затем выиграл 3 гейма, дважды сделав брейк.

    За матч Роджер выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-поинтов из 11 возможных. На счету Борны 3 подачи навылет, 2 двойных ошибки и 4 брейка.

    Швейцарец побил собственный рекорд, одержав 17 побед подряд с начала года.

    Соперником 36-летнего теннисиста в финале станет 6-й сеяный аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, который нанес поражение канадцу Милошу Раоничу (6:2, 6:3). Счет личных встреч теннисистов – 18-6 в пользу Федерера.

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