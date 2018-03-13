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    Медведев проиграл Карреньо-Бусте в Индиан-Уэллсе

    ATP Даниил Медведев
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    Даниил Медведев
    На фото:Даниил Медведев
    57-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сумел выйти в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    В понедельник Медведев проиграл 11-й ракетке турнира испанцу Пабло Карреньо-Бусте – 1:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.

    Даниил записал на свой счет 8 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-поинт из 12 возможных. В активе Пабло 6 подач навылет и 4 брейка, в пассиве — 3 двойных ошибки.

    Счет личных встреч соперников стал равным — 1-1.

    В 1/8 финала Карреньо-Буста сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который ранее переиграл аргентинца Николаса Кикера (7:6 (7:1), 7:6 (7:3)).

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