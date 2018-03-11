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    Серена Уильямс стала соперницей Винус Уильямс по третьему кругу турнира в США

    WTA Винус Уильямс Серена Уильямс Элина Свитолина Каролин Возняцки Карла Суарес-Наварро
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    Серена Уильямс
    На фото:Серена Уильямс
    Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    Во втором круге 36-летняя теннисистка нанесла поражение голландке Кики Бертенс со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался чуть менее двух часов.

    В первом сете американка уступала со счетом 1:3 и 3:5, но смогла довести игру до тай-брейка.

    Серена реализовала 5 брейк-пойнтов из 9, завершив игру со второго матчбола.

    Соперницей Серены по третьему кругу станет ее старшая сестра Винус Уильямс, выбившая из борьбы румынку Сорану Кырстю (6:3, 6:4). Счет личных встреч американок – 17-11 в пользу Уильямс-младшей.

    2-я ракетка мира датчанка Каролин Возняцки во втором круге нанесла поражение испанке Ларе Арруабаррена — 6:4, 6:1. Встреча продолжалась чуть менее полутора часов.

    Соперницей датчанки по третьему кругу станет белоруска Александра Саснович, выбившая из борьбы эстонку Анетт Контавейт (6:2, 6:4).

    Француженка Каролин Гарсия во втором круге нанесла поражение американке Дженнифер Брэди – 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.

    Соперницей Гарсии по третьему кругу станет представительница Австралии Дарья Гаврилова, выбившая из борьбы бельгийку Янину Викмайер (7:6 (7:3), 6:2).

    Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг, обыграв немку Мону Бартель — 6:4, 6:3. На корте теннисистки провели 1 час 22 минуты.

    Следующей соперницей украинки станет испанка Карла Суарес-Наварро, которая оказалась сильнее Си Сувэй из Тайваня (6:4, 2:6, 6:3).

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