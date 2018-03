Азаренко победила Уотсон в своем первом матче в 2018 году

Белорускапреодолела барьер первого раунда на турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В первом круге обладательница wild card переиграла британку Хитер Уотсон — 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 43 минуты.

Виктория допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Уотсон 4 двойные ошибки и 2 брейка.

Счет личных встреч соперниц стал 6-0 в пользу Азаренко.

Макарова, Вихлянцева и Жук — во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

В следующем раунде Азаренко сыграет с 13-й ракеткой турнира американкой Слоан Стивенс.

. @Vika7 announces her comeback to the tour with a 6-4, 6-2 win over Watson! Claims first win since Wimbledon! #BNPPO18 pic.twitter.com/TezJVLUSB2

"I had my heart out playing here and that's most important" — @Vika7, through to the @BNPPARIBASOPEN second round! pic.twitter.com/LaCiKY3fhk