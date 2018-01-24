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    Халеп победила Плишкову в Мельбурне

    Australian Open WTA Симона Халеп Каролина Плишкова
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    Симона Халеп
    На фото:Симона Халеп
    Первая ракетка мира румынка Симона Халеп завоевала путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    В среду лидер посева одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой — 6:3, 6:2.

    В первом сете Халеп проигрывала 0:3, после чего выиграла девять геймов кряду. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.

    Симона заработала 20 «виннерсов», 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-поинтов из 10 возможных. На счету каролины 2 эйса, 21 активно выигранный розыгрыш, 3 двойных ошибки и 1 брейк.

    В 1/2 финала Халеп сыграет с немкой Анжелик Кербер.


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