Халеп победила Плишкову в Мельбурне

В среду лидер посева одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой — 6:3, 6:2.
В первом сете Халеп проигрывала 0:3, после чего выиграла девять геймов кряду. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.
Симона заработала 20 «виннерсов», 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-поинтов из 10 возможных. На счету каролины 2 эйса, 21 активно выигранный розыгрыш, 3 двойных ошибки и 1 брейк.
В 1/2 финала Халеп сыграет с немкой Анжелик Кербер.
The last No.1 to win the #AusOpen was Serena Williams in 2015.@Simona_Halep intends to change that. #AusOpen pic.twitter.com/b4myp6LyA0— #AusOpen (@AustralianOpen) 24 января 2018 г.