Халеп победила Плишкову в Мельбурне

Первая ракетка мира румынказавоевала путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В среду лидер посева одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой — 6:3, 6:2.

В первом сете Халеп проигрывала 0:3, после чего выиграла девять геймов кряду. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.

Симона заработала 20 «виннерсов», 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-поинтов из 10 возможных. На счету каролины 2 эйса, 21 активно выигранный розыгрыш, 3 двойных ошибки и 1 брейк.

В 1/2 финала Халеп сыграет с немкой Анжелик Кербер.

The last No.1 to win the #AusOpen was Serena Williams in 2015.@Simona_Halep intends to change that. #AusOpen pic.twitter.com/b4myp6LyA0