Димитров завершил борьбу в Мельбурне

3-я ракетка мира болгаринне смог преодолеть барьер 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во вторник 3-й номер посева уступил британцу Кайлу Эдмунду со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

Эдмунд выполнил 13 эйсов (7 у Димитрова), заработал 46 «виннерсов» (32), допустил 4 двойных ошибки (7) и реализовал 5 брейк-поинтов из 15 возможных (3 из 9 у болгарина).

В 1/2 финала Эдмунд сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Марин Чилич (Хорватия).

Эдмунд стал первым с 1977-го года британцем, за исключением Энди Мюррея, который смог добраться до 1/2 финала Australian Open.

He's done it! What a moment for @kyle8edmund — look at what it means! 🇬🇧#AusOpen pic.twitter.com/RqmA6f7ChT