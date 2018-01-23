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    Димитров завершил борьбу в Мельбурне

    Australian Open ATP Григор Димитров
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    Кайл Эдмунд
    На фото:Кайл Эдмунд
    3-я ракетка мира болгарин Григор Димитров не смог преодолеть барьер 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

    Во вторник 3-й номер посева уступил британцу Кайлу Эдмунду со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

    Эдмунд выполнил 13 эйсов (7 у Димитрова), заработал 46 «виннерсов» (32), допустил 4 двойных ошибки (7) и реализовал 5 брейк-поинтов из 15 возможных (3 из 9 у болгарина).

    В 1/2 финала Эдмунд сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Марин Чилич (Хорватия).

    Эдмунд стал первым с 1977-го года британцем, за исключением Энди Мюррея, который смог добраться до 1/2 финала Australian Open.


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