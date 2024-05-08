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    Фоньини воспользуется проблемами Эванса?

    Эванс — Фоньини. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «Мастерс» в Риме 8 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Фоньини
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    Фабио Фоньини
    Британец Дэн Эванс сыграет против итальянца Фабио Фоньини в первом раунде «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 20:00 мск. Эванс — Фоньини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Эванс

    Дэн очень слабо проводит текущий сезон. До сих пор ему удалось выиграть лишь три матча.

    На грунте британец пока не побеждал в этом году.

    Эванс пропустил «тысячник» в Мадриде, а перед этим не прошел ни раунда в Марракеше, Монте-Карло и Барселоне, уступив Роберто Карбальесу-Баэне, Себастьяну Офнеру и Брэндону Накашиме соответственно.

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    В предыдущих сезонах Эванс лишь однажды смог пройти в Риме первый круг. Во всех остальных случаях он не выиграл здесь ни одного матча.

    Фоньини

    Фабио тоже не очень часто радует в последнее время, но в его случае все не так печально.

    Например, в начале апреля итальянец дошел до четвертьфинала в Марракеше. Бывшая девятая ракетка мира выиграл у Юго Гастона и Ласло Дьере, после чего уступил Павлу Котову.

    Правда, после этого Фоньини не очень удачно выступил на «челленджерах» в Оэйраше и Кальяри. Во втором случае он не смог доиграть матч первого круга против Федерико Кории.

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    В прошлом году 36-летний Фоньини дошел на римском «Мастерсе» до третьего круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 2.28, победу Фоньини букмекеры предлагают за 1.63.

    Прогноз: да уж, сложно здесь что-либо прогнозировать, но, если судить по недавним результатам, можно осторожно предположить, что итальянец все-таки способен обыграть британского теннисиста.

    Помимо проблем соперника, также надо учитывать, что Фабио будет неистово поддерживать местная публика.

    Рекомендуемая ставка: победа Фоньини с форой по геймам (-2,5) за 1.93.

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    Эванс — Фоньини. Британец Дэн Эванс сыграет против итальянца Фабио Фоньини в первом раунде «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Эванс — Фоньини с коэффициентом 1.93.
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