Эванс
Дэн очень слабо проводит текущий сезон. До сих пор ему удалось выиграть лишь три матча.
На грунте британец пока не побеждал в этом году.
Эванс пропустил «тысячник» в Мадриде, а перед этим не прошел ни раунда в Марракеше, Монте-Карло и Барселоне, уступив Роберто Карбальесу-Баэне, Себастьяну Офнеру и Брэндону Накашиме соответственно.
В предыдущих сезонах Эванс лишь однажды смог пройти в Риме первый круг. Во всех остальных случаях он не выиграл здесь ни одного матча.
Фоньини
Фабио тоже не очень часто радует в последнее время, но в его случае все не так печально.
Например, в начале апреля итальянец дошел до четвертьфинала в Марракеше. Бывшая девятая ракетка мира выиграл у Юго Гастона и Ласло Дьере, после чего уступил Павлу Котову.
Правда, после этого Фоньини не очень удачно выступил на «челленджерах» в Оэйраше и Кальяри. Во втором случае он не смог доиграть матч первого круга против Федерико Кории.
В прошлом году 36-летний Фоньини дошел на римском «Мастерсе» до третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 2.28, победу Фоньини букмекеры предлагают за 1.63.
Прогноз: да уж, сложно здесь что-либо прогнозировать, но, если судить по недавним результатам, можно осторожно предположить, что итальянец все-таки способен обыграть британского теннисиста.
- 1.92Муте — Сафиуллин: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.88Наполитано — Берреттини: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.30Дрейпер — Чорич: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Помимо проблем соперника, также надо учитывать, что Фабио будет неистово поддерживать местная публика.
Рекомендуемая ставка: победа Фоньини с форой по геймам (-2,5) за 1.93.