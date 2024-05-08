Британец Дэн Эванс сыграет против итальянца Фабио Фоньини в первом раунде «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 20:00 мск. Эванс — Фоньини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Эванс

Дэн очень слабо проводит текущий сезон. До сих пор ему удалось выиграть лишь три матча.

На грунте британец пока не побеждал в этом году.

Эванс пропустил «тысячник» в Мадриде, а перед этим не прошел ни раунда в Марракеше, Монте-Карло и Барселоне, уступив Роберто Карбальесу-Баэне, Себастьяну Офнеру и Брэндону Накашиме соответственно.

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В предыдущих сезонах Эванс лишь однажды смог пройти в Риме первый круг. Во всех остальных случаях он не выиграл здесь ни одного матча.

Фоньини

Фабио тоже не очень часто радует в последнее время, но в его случае все не так печально.

Например, в начале апреля итальянец дошел до четвертьфинала в Марракеше. Бывшая девятая ракетка мира выиграл у Юго Гастона и Ласло Дьере, после чего уступил Павлу Котову.

Правда, после этого Фоньини не очень удачно выступил на «челленджерах» в Оэйраше и Кальяри. Во втором случае он не смог доиграть матч первого круга против Федерико Кории.

В прошлом году 36-летний Фоньини дошел на римском «Мастерсе» до третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 2.28, победу Фоньини букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: да уж, сложно здесь что-либо прогнозировать, но, если судить по недавним результатам, можно осторожно предположить, что итальянец все-таки способен обыграть британского теннисиста.

Помимо проблем соперника, также надо учитывать, что Фабио будет неистово поддерживать местная публика.

Рекомендуемая ставка: победа Фоньини с форой по геймам (-2,5) за 1.93.