Федерер уверенно обыграл Фучовича

2-я ракетка мира швейцарецпробился в четвертьфинал Australian Open, проходящего в Мельбурне.

В понедельник в матче четвертого раунда 2-й номер посева победил венгра Мартона Фучовича со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 1 минуту.

Роджер 6 раз подал навылет, заработал 34 «виннерса», допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 23 активно выигранных розыгрыша, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

В четвертьфинале Федерер сыграет с 19-м номером посева чехом Томашем Бердыхом.

"We might go out for a nice dinner but she's left already... She might have other plans!"

- @RogerFederer on how he'll spend his night off with his wife 😂#AusOpen pic.twitter.com/s5P7WPosdT