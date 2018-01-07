Макарова обыграла Остапенко в Сиднее

В воскресенье 29-летняя теннисистка переиграла 3-ю сеяную латвийку Елену Остапенко со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Екатерина выполнила 4 эйса, 4 раза ошиблась при подаче и взяла 5 геймов на приеме. На счету Елены 3 подачи навылет, 11 двойных ошибок и 3 брейка.
В 1/8 финала Макарова сыграет либо с соотечественницей Дарьей Касаткиной, либо с чешкой Барборой Стрыцовой.
.@katemakarova1 is through to @SydneyTennis Round 2!— WTA (@WTA) 7 января 2018 г.
Shocks Ostapenko 7-6(3), 6-1! pic.twitter.com/BDTmjiNjIG