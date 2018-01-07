ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Макарова обыграла Остапенко в Сиднее

    WTA Екатерина Макарова Елена Остапенко
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Екатерина Макарова
    На фото:Екатерина Макарова
    33-я ракетка мира россиянка Екатерина Макарова с победы стартовала на турнире в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет 469 тысяч долларов.

    В воскресенье 29-летняя теннисистка переиграла 3-ю сеяную латвийку Елену Остапенко со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

    Екатерина выполнила 4 эйса, 4 раза ошиблась при подаче и взяла 5 геймов на приеме. На счету Елены 3 подачи навылет, 11 двойных ошибок и 3 брейка.

    В 1/8 финала Макарова сыграет либо с соотечественницей Дарьей Касаткиной, либо с чешкой Барборой Стрыцовой.


  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 30/12
    • Серена Уильямс проиграла первый матч после родов
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Даниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойМария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилЭнди Мюррей и Серена УильямсПобеда Мюррея, долгожданный титул Серены Уильямс и прорыв ВеснинойО главных событиях третьего в сезоне турнира Большого шлема – УимблдонаАнжелика Кербер Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису Мария ШараповаДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортМария ШараповаНовая жизнь ШараповойО том, как изменилась жизнь Марии Шараповой после дисквалификации
    Подробный разбор
  • Долгожданный триумф. Шарапова снова на вершине
  • О победе Марии Шараповой в Тяньцзине – в нашем обзоре СМИ
    •
  • Не хватило сил. Шарапова превзошла ожидания, но могла добиться большего
  • Реакция СМИ на вылет российской теннисистки с US Open
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Бристоль» в Кубке лиги второй манчестерский клуб?
  • «Манчестер Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки на Кубок английской лиги по футболу 9 января
  • 3,75
    •
  • «Тампа-Бэй» едет за очередной победой в Детройт
  • «Детройт» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января
  • 2,12
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 10:05
    • Медведев и Донской — в основной сетке турнира в Сиднее
  • 09:51
    • Александрова проиграла в финале квалификации турнира в Сиднее
  • 09:36
    • Возняцки проиграла Гергес в финале турнира в Окленде
  • 19:42
    • Рублев уступил Монфису в финале турнира в Дохе
  • 15:56
    • Федерер и Бенчич завоевали Кубок Хопмана-2018
  • 15:02
    • Халеп – победительница турнира в Шэньчжэне
  • 14:35
    • Кербер сравняла счет в финальном матче Кубка Хопмана
  • 13:16
    • Свитолина выиграла турнир в Брисбене
  • 13:07
    • Федерер обыграл Зверева на Кубке Хопмана
  • 12:26
    • Кудрявцева вышла в финал квалификации в Хобарте, Кудерметова проиграла
  • 11:01
    • Димитров проиграл Кирьосу в полуфинале турнира в Брисбене
  • 06/01
    • Возняцки и Гергес разыграют титул в Окленде
  • 06/01
    • Александрова — в финале квалификации турнира в Сиднее
  • 06/01
    • Донской, Габашвили и Медведев — в финале квалификации турнира в Сиднее
  • 05/01
    • Россиянин Рублев вышел в финал теннисного турнира в Дохе
  • 05/01
    • Свитолина пробилась в финал турнира в Брисбене
  • 05/01
    • Димитров – в полуфинале турнира в Брисбене
  • 05/01
    • Шарапова проиграла Синяковой на турнире в Шэньчжэне
  • 05/01
    • Сборная Бельгии обыграла Канаду на Кубка Хопмана
  • 05/01
    • Халеп победила Бегу в румынском дерби в Шэньчжэне
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова