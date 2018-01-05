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    Свитолина пробилась в финал турнира в Брисбене

    WTA Элина Свитолина Каролина Плишкова
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    Элина Свитолина
    На фото:Элина Свитолина
    Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в финал турнира в Брисбене, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.

    В поединке 1/2 финала третья ракетка соревнований одолела чешку Каролину Плишкову со счетом 7:5, 7:5.

    Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Уроженка Одессы 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-поинтов. На счету Плишковой 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

    Белоруска Саснович стала первой финалисткой турнира в Брисбене

    В финале Свитолина сыграет с белоруской Александрой Саснович.


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