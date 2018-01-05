Свитолина пробилась в финал турнира в Брисбене

В поединке 1/2 финала третья ракетка соревнований одолела чешку Каролину Плишкову со счетом 7:5, 7:5.
Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Уроженка Одессы 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-поинтов. На счету Плишковой 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
Белоруска Саснович стала первой финалисткой турнира в Брисбене
В финале Свитолина сыграет с белоруской Александрой Саснович.
Elina Svitolina is one happy woman after that impressive win... #BrisbaneTENnis pic.twitter.com/ugIFwCod02— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) 5 января 2018 г.