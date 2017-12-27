Веснина: Турсунова можно называть моим тренером

Российская теннисисткаотметила, что, еще не завершивший карьеру игрока, стал ее тренером.

Напомним, что ранее Веснина снялась с турнира в Брисбене.

«Да, Турсунова можно представлять как моего официального тренера.

Правда, мы работаем с ним только три недели, и в Сидней будет наш первый совместный вылет. Посмотрим, как сложится наше сотрудничество. Сейчас он помогает мне в подготовке.

Я давно знаю Дмитрия. Несколько раз мы с ним тренировались в ЦСКА перед турнирами. Он советовал мне определенные вещи, которые мне показались интересными.

Мне захотелось поработать с человеком, который может мне дать что-то новое. У него великолепная профессиональная карьера.

В тренировочный процесс он внес много нововведений, несмотря на то, что меня уже сложно чем-то удивить. Он старается. Мы постоянно пытаемся что-то изменить. Получается очень интересно.

Да, он еще официально не объявил о завершении карьеры. Для него это первый тренерский опыт. Посмотрим, как у нас получится.

Мне нравится работать с российскими специалистами. Я долгое время работала с Андреем Эдуардовичем Чесноковым.

У нас было очень успешное сотрудничество, но в связи с тем, что он не может выезжать со мной на турниры, у него большая семья и много дел, мы начали сотрудничать с Дмитрием.

Он подстроил свои планы под мой график выступлений. Для меня это очень удобно. Хочется, чтобы тренер был всегда с тобой на матчах, видел, как ты играешь, за счет чего побеждаешь, и давал верные советы в нужный момент», — приводит слова Весниной официальный сайт ЦСКА.