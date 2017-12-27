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    Веснина: Турсунова можно называть моим тренером

    Елена Веснина WTA Дмитрий Турсунов ATP
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    Елена Веснина
    На фото:Елена Веснина
    Российская теннисистка Елена Веснина отметила, что Дмитрий Турсунов, еще не завершивший карьеру игрока, стал ее тренером.

    Напомним, что ранее Веснина снялась с турнира в Брисбене.

    «Да, Турсунова можно представлять как моего официального тренера.

    Правда, мы работаем с ним только три недели, и в Сидней будет наш первый совместный вылет. Посмотрим, как сложится наше сотрудничество. Сейчас он помогает мне в подготовке.

    Я давно знаю Дмитрия. Несколько раз мы с ним тренировались в ЦСКА перед турнирами. Он советовал мне определенные вещи, которые мне показались интересными.

    Мне захотелось поработать с человеком, который может мне дать что-то новое. У него великолепная профессиональная карьера.

    В тренировочный процесс он внес много нововведений, несмотря на то, что меня уже сложно чем-то удивить. Он старается. Мы постоянно пытаемся что-то изменить. Получается очень интересно.

    Да, он еще официально не объявил о завершении карьеры. Для него это первый тренерский опыт. Посмотрим, как у нас получится.

    Мне нравится работать с российскими специалистами. Я долгое время работала с Андреем Эдуардовичем Чесноковым.

    У нас было очень успешное сотрудничество, но в связи с тем, что он не может выезжать со мной на турниры, у него большая семья и много дел, мы начали сотрудничать с Дмитрием.

    Он подстроил свои планы под мой график выступлений. Для меня это очень удобно. Хочется, чтобы тренер был всегда с тобой на матчах, видел, как ты играешь, за счет чего побеждаешь, и давал верные советы в нужный момент», — приводит слова Весниной официальный сайт ЦСКА.

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