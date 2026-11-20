Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе отстранение федераций России и Беларуси, сообщает пресс-служба IBU.

Виктор Майгуров globallookpress.com

«Исполнительный комитет получил обновленную информацию от своей мониторинговой группы о статусе отстраненных членов — Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Исполнительный комитет принял доклад к сведению, без внесения изменений», — говорится в заявлении.

4 года без турниров

С 2022 года россияне и белорусы не допускаются к турнирам под эгидой IBU. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает критерии допуска биатлонистов политическими.

К нам два требования: осуждать действия российского правительства и не принадлежать к силовым структурам. Эти критерии никак не связаны со спортом, поэтому считаем требования не соответствующими уставу IBU и олимпийской хартии. Призываем руководствоваться спортивным принципом и не переходить в политическую плоскость. Виктор Майгуров глава СБР

10 декабря 2025-го СБР обжаловал санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS) Заседание суда по этому заявлению состоялось 14 мая 2026 года, но решение на данный момент не объявлено. В среднем вердикты CAS выносятся за 6-9 месяцев.

2 варианта развития событий

Глава СБР Виктор Майгуров оценил перспективы возвращения российских спортсменов на мировую арену, представив два сценария — оптимистичный и не очень.

На основании опыта наших коллег‑лыжников дорожная карта понятна. Вижу тут два варианта: либо нас допускают с флагом и гимном, не глядя на фамилии, либо второй, более пессимистичный вариант — нейтральный статус и согласование пофамильно каждого спортсмена. Решение CAS должно быть конкретным, чтобы российские биатлонисты вернулись в международный календарь. Однако мы видим, как развивается ситуация с хоккеем, лыжами, и не строим иллюзий. Виктор Майгуров глава СБР

Проблемы с визами

Ранее с визовыми ограничениями столкнулись российские лыжники, которые из-за ужесточения правил на въезд пропустят этапы Кубка Мира в Финляндии и Норвегии.

Российским фигуристам не выдали визы на этап Гран-при ISU в Финляндии, под угрозой их участие в чемпионате мира, который пройдет в марте следующего года в Тампере.

Российские конькобежцы пропустят этап Кубка мира в Нидерландах из-за невыдачи виз практически всей делегации.

И наконец, участие российских хоккеистов в МЧМ-2027 было отменено, поскольку власти Канады, где будет проходить турнир, не намерены выдавать им визы.