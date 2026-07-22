Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил о расторжении контракта с 27-летним американским разыгрывающим защитником Трентом Фрейзером по обоюдному согласию сторон.

Трент Фрейзер globallookpress.com

Экс-капитан команды покидает расположение «сине-бело-голубых» после четырех ярких и продуктивных сезонов. Фрейзер присоединился к петербуржцам в феврале 2023 года и за это время успел стать знаковой фигурой для клуба, войдя в почетный «Клуб 100» и проведя в общей сложности 210 официальных матчей, что является четвертым результатом по количеству игр в истории команды.

За период своих выступлений в Санкт-Петербурге американский легионер собрал внушительную коллекцию наград: он стал обладателем Кубка России и Суперкубка Единой лиги ВТБ, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России и Единой лиги ВТБ, а также трижды поднимал над головой Кубок Кондрашина и Белова.