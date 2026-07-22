Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной Словении Лука Дончич подробно рассказал о колоссальном влиянии, которое оказал на него четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс за время их совместного выступления в калифорнийском клубе.

Лука Дончич globallookpress.com

«Во-первых, все, что он делает вне площадки, чтобы быть готовым к игре. И, конечно же, если говорить о площадке, все знают, какой он игрок. Он появляется едва ли не за 10 часов до игры. И это самое важное… Я пришёл на арену, а он уже провёл тренировку. Я подумал: "Что?" — приводит слова Дончича издание Heavy.