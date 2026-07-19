Главным скандалом этапа стал инцидент на пит-лейн с участием Льюиса Хэмилтона . Семикратный чемпион мира вызван на разбор к стюардам сразу после финиша: во время обслуживания машины британец сбил механика, который в последний момент попытался дотянуться до болида.

Второе место по итогам гонки завоевал монегаск Шарль Леклер , представляющий «Феррари» . Тройку сильнейших на бельгийском этапе замкнул действующий пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен .

Итальянец Андреа Кими Антонелли на болиде «Мерседеса» стал триумфатором основной гонки 10-го этапа Гран-при Бельгии Формулы-1 в сезоне-2026. Заезд прошел сегодня, 19 июля, на легендарном автодроме «Спа-Франкоршам».

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