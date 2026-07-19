Итальянец Андреа Кими Антонелли на болиде «Мерседеса» стал триумфатором основной гонки 10-го этапа Гран-при Бельгии Формулы-1 в сезоне-2026. Заезд прошел сегодня, 19 июля, на легендарном автодроме «Спа-Франкоршам».

Андреа Кими Антонелли
Андреа Кими Антонелли globallookpress.com

Второе место по итогам гонки завоевал монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Тройку сильнейших на бельгийском этапе замкнул действующий пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Главным скандалом этапа стал инцидент на пит-лейн с участием Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион мира вызван на разбор к стюардам сразу после финиша: во время обслуживания машины британец сбил механика, который в последний момент попытался дотянуться до болида.