Итальянец Андреа Кими Антонелли на болиде «Мерседеса» стал триумфатором основной гонки 10-го этапа Гран-при Бельгии Формулы-1 в сезоне-2026. Заезд прошел сегодня, 19 июля, на легендарном автодроме «Спа-Франкоршам».
Второе место по итогам гонки завоевал монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Тройку сильнейших на бельгийском этапе замкнул действующий пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Главным скандалом этапа стал инцидент на пит-лейн с участием Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион мира вызван на разбор к стюардам сразу после финиша: во время обслуживания машины британец сбил механика, который в последний момент попытался дотянуться до болида.