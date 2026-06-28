Пресс-служба «Локомотива-Кубань» официально объявила о досрочном расторжении контракта с 31-летним американским центровым Винсом Хантером по обоюдному согласию сторон.

Винс Хантер globallookpress.com

Баскетболист покидает краснодарский клуб после завершения игрового года, в котором он являлся ключевым игроком ротации, отыграв 53 матча (38 в старте) со средней статистикой в 11 очков, 5,4 подбора, 1,8 передачи и 1,8 перехвата за почти 24 минуты на паркете.

Уход опытного легионера завершает его очередной этап карьеры в Единой лиге ВТБ, где ранее американец успел собрать полный комплект наград: завоевал золото с казанским УНИКСом в 2023 году, серебряные медали с петербургским «Зенитом», а также помог «железнодорожникам» выиграть бронзу после выступлений за саратовский «Автодор».