Как сообщает инсайдер Эван Сайдери, боссы «Майами Хит» подготовили масштабное предложение по обмену звездного 31-летнего греческого форварда Янниса Адетокунбо.
В потенциальную сделку вовлечены сразу четыре клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Детали этого масштабного обмена выглядят следующим образом:
«Майами Хит» забирает к себе: Янниса Адетокунбо, Бобби Портиса и Далтона Кнехта. «Детройт Пистонс» пополняется: Тайлером Хирроу и Джейком Ларэвией.
«Лос-Анджелес Лейкерс» забирает: Майлза Тёрнера и Андре Джексона-младшего.
«Милуоки Бакс» забирает взамен: Кел'эла Уэра, Хайме Хакеса-младшего, Айзею Стюарта, Николу Йовича, Маркуса Сассера, Кариса Леверта, Джарреда Вандербилта, а также 13-й и 25-й пики драфта, будущие драфт-пики первого раунда и права на их обмен от «Майами».