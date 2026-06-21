«Милуоки Бакс» забирает взамен: Кел'эла Уэра, Хайме Хакеса-младшего, Айзею Стюарта, Николу Йовича, Маркуса Сассера, Кариса Леверта, Джарреда Вандербилта, а также 13-й и 25-й пики драфта, будущие драфт-пики первого раунда и права на их обмен от «Майами».

«Майами Хит» забирает к себе: Янниса Адетокунбо, Бобби Портиса и Далтона Кнехта. «Детройт Пистонс» пополняется: Тайлером Хирроу и Джейком Ларэвией.

В потенциальную сделку вовлечены сразу четыре клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как сообщает инсайдер Эван Сайдери , боссы «Майами Хит» подготовили масштабное предложение по обмену звездного 31-летнего греческого форварда Янниса Адетокунбо .

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