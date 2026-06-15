Центровой сборной России Илья Фролов отправится за океан и будет играть за Университет Арканзаса в NCAA под руководством одного из самых титулованных американских тренеров — Джона Калипари, сообщает «СЭ».

Илья Фролов РФБ

17‑летний баскетболист сейчас находится в системе мадридского «Реала» и стал с ним чемпионом Испании среди игроков не старше 22 лет вместе с Егором Амосовым.

Оба россиянина являются лидерами «королевского клуба» в своём возрасте.

Сейчас Амосов покинул расположение сборной России и занимается оформлением документов для поездки в свой новый клуб.