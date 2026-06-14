Джейлен Брансон, капитан и разыгрывающий защитник «Нью-Йорк Никс», прокомментировал чемпионство команды в сезоне 2025/2026, одержанное в финале над «Сан-Антонио Сперс» со счетом 4-1.

Джейлен Брансон globallookpress.com

«Моя уверенность исходит из моей трудовой этики. Каждый раз, когда я получал мяч, я думал только о тех часах, которые я провёл летом, каждое лето, с тех пор, как я себя помню, вкладывая в это, делая это реальностью. Так что всякий раз, когда у меня был мяч, я думал только о своей работе в тренажерном зале», — приводит слова Брансона NBA Base в социальной сети Х.