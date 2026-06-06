Центровой «Сан‑Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма считает себя виновником поражения во второй игре финала плей‑офф с «Нью‑Йорк Никс» (104:105).

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

«Это самое неприятное — потерять мяч после всей той работы, которую мы проделали. Я всё испортил. Тело реагирует быстрее, чем разум. Нам нужна была эта победа. Эта игра была нашей. Но сейчас всё кончено. Буду ли я жалеть? Да, конечно. Использую ли я это, чтобы разжечь себя и команду на следующую игру? Абсолютно», — заявил Вембаньяма на послематчевой пресс‑конференции.

При счёте 104:104 за 12,7 секунды до конца Вембаньяма совершил потерю, отдав неаккуратную передачу в спину Стефону Каслу. В итоге мяч достался игроку соперников Джейлену Брансону, центровой сфолил, и «Никс» вырвал победу, поведя в серии со счётом 2-0.