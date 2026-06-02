Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира Евгений Рылов принял решение завершить профессиональную карьеру.

Это произойдёт 6 июня в 16:20 (мск) после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию, когда состоится его прощальный заплыв.

«Ждём всех, чтобы вместе проводить Евгения и поблагодарить его за победы и эмоции, которые он дарил нам на протяжении всей своей карьеры», — говорится в заявлении пресс‑службы Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

29‑летний Рылов — двукратный олимпийский чемпион, первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион мира на короткой воде, четырёхкратный чемпион Европы.