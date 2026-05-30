Испанская «Баскония» выразила заинтересованность в подписании контракта с центровым казанского УНИКСа Маркусом Бингэмом.

Внимание к американскому игроку проявляют не только баски: «Валенсия» и «Барселона» также заинтересованы в его услугах. Если Бингэм не договорится с «Басконией», эти клубы вступят в борьбу за его подписание. Об этом информирует журналист Маттео Андреани.

В текущем сезоне 24-летний центровой был удостоен звания новичка года в Единой лиге ВТБ. Он также стал самым результативным игроком в семиматчевой полуфинальной серии против «Зенита», набирая в среднем 16,3 очка за матч.