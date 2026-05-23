Чемпион НБА, российский центровой Тимофей Мозгов ставит Леброна Джеймса выше по баскетбольным качествам, чем Майкла Джордана.

«Моим любимым партнёром по игре был Леброн — легенда.  Для меня он круче Джордана.  Это разные эпохи, их нельзя сравнивать.  Если меня спросят, я не смогу сказать, что Джордан круче, хотя он тоже легенда.  Я просто знаю, как Леброн играет, как он готовится, как он общается с командой, как он всё это делает — для меня он номер один», — цитирует Мозгова Sport24.

Сейчас Леброну Джеймсу 41 год, и он продолжает свою спортивную карьеру.  Всего он четыре раза выигрывал чемпионат НБА в составе разных клубов.  На счету 63‑летнего Джордана, завершившего активные выступления в 2014 году, семь чемпионских перстней НБА.