Чемпион НБА, российский центровой Тимофей Мозгов ставит Леброна Джеймса выше по баскетбольным качествам, чем Майкла Джордана.

«Моим любимым партнёром по игре был Леброн — легенда. Для меня он круче Джордана. Это разные эпохи, их нельзя сравнивать. Если меня спросят, я не смогу сказать, что Джордан круче, хотя он тоже легенда. Я просто знаю, как Леброн играет, как он готовится, как он общается с командой, как он всё это делает — для меня он номер один», — цитирует Мозгова Sport24.

Сейчас Леброну Джеймсу 41 год, и он продолжает свою спортивную карьеру. Всего он четыре раза выигрывал чемпионат НБА в составе разных клубов. На счету 63‑летнего Джордана, завершившего активные выступления в 2014 году, семь чемпионских перстней НБА.