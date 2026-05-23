Один из лидеров биатлонной сборной России Карим Халили рассказал, что у него есть желание проверить свои силы в лыжных соревнованиях.

«Да, я хотел бы попробовать себя в лыжных гонках. Мы с женой хотели приехать в Кировск на финал Кубка России, однако по состоянию здоровья не смогли там выступить. Больших амбиций в лыжных гонках у нас нет, но хотелось бы попробовать свои силы и получить удовольствие», — цитирует спортсмена ТАСС.

В минувшем сезоне 27‑летний спортсмен выиграл общий зачёт Кубка России по биатлону.