На очередной отчётно‑выборной конференции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) президентом был снова избран Антон Сихарулидзе.

Антон Сихарулидзе globallookpress.com

49‑летний функционер начал работу на своей должности в апреле 2023 года, взяв на себя обязанности президента федерации после смерти Александра Горшкова. Официально его утвердили президентом ФФКР в феврале 2025 года.

В качестве спортсмена Сихарулидзе известен по выступлениям в парном катании с Еленой Бережной, с которой завоевал золото на Олимпиаде‑2002, становился двукратным чемпионом мира и Европы.