На очередной отчётно‑выборной конференции Союза конькобежцев России был выбран глава Федерации.  Им на второй срок остался 60‑летний Николай Гуляев, возглавляющий организацию с 2022 года.

«Спасибо за доверие.  Будем двигаться только вперёд.  Одной из основных задач вижу возвращение российских спортсменов на международную арену.  Все те титанические усилия, которые мы прилагаем в непростых условиях, должны иметь эту конечную цель.  Россия сильна своими традициями, наша задача — эти традиции сохранить и по возможности приумножить», — сказал Гуляев после своего избрания ТАСС.

Гуляев является знаменитым конькобежцем.  На Зимней Олимпиаде 1988 года он выиграл золотую медаль, также побеждал на ЧМ в классическом многоборье и становился чемпионом Европы.