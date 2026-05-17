Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес‑Александер второй сезон подряд удостоен награды самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата НБА, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Конкурентами защитника в борьбе за престижный приз были центровой «Сан‑Антонио» Виктор Вембаньяма и центровой «Денвера» Никола Йокич.
Гилджес‑Александер стал 14‑м игроком в истории лиги, сумевшим дважды подряд стать MVP. В регулярке 27‑летний канадец набирал в среднем 31,1 очка, делал 4,3 подбора и 6,6 передачи.
«Оклахома» продолжает выступления в плей‑офф НБА и сразится в финале «Запада» с «Сан‑Антонио». По данным источника, Гилджес‑Александер получит награду 18 мая перед первым матчем серии.