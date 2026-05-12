Новый сезон четырёхкратный чемпион мира по Формуле‑1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» может провести в другой конюшне.

По данным авторитетного инсайдера автогонок Джо Сейвуда, сейчас ведутся разговоры об обмене Ферстаппена в «Макларен» на Оскара Пиастри.

«Ходят слухи, что "Макларен" ведёт переговоры с Максом Ферстаппеном и что возможен обмен гонщиками: Оскар Пиастри перейдёт в "Ред Булл", а Ферстаппен — в Уокинг. "Мерседес", возможно, соблазнится сделать встречное предложение, чтобы остановить переход Ферстаппена в "Макларен" и заполучить его в команду из Брэкли, но это может стоить больше, чем команда хочет тратить на гонщиков», — написал журналист в соцсети.

Напомним, что 28‑летний Ферстаппен отклоняет все предложения «Ред Булл» о продлении контракта, который истекает в 2027 году.