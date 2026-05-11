«Нью-Йорк» уверенно разобрался с «Филадельфией» в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА. Встреча на площадке «Сиксерс» завершилась крупной победой гостей со счётом 144:114.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. Американский центровой набрал 24 очка, однако этого оказалось недостаточно, чтобы его команда смогла избежать вылета.

«Нью-Йорк» выиграл серию всухую — 4:0 и стал первым финалистом Восточной конференции. Теперь команда ожидает победителя противостояния между «Детройтом» и «Кливлендом», где впереди пока «Пистонс» — 2:1.

В ещё одном матче игрового дня «Миннесота» на своей площадке одолела «Сан-Антонио» со счётом 114:109 и восстановила равенство в серии.

Главным героем встречи стал защитник хозяев Энтони Эдвардс, записавший на свой счёт 36 очков.

Матч не обошёлся без скандального эпизода: лидер «Спёрс» Виктор Вембаньяма был удалён после столкновения с центровым «Миннесоты» Назом Ридом. Судьи зафиксировали у французского баскетболиста неспортивный фол второй степени после удара локтем.

После четырёх матчей счёт в серии стал равным — 2:2. Следующая игра состоится 13 мая в Сан-Антонио.