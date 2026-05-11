Центровой казанского клуба УНИКСа Маркус Бингэм удостоен звания лучшего новичка сезона-2025/2026 в Единой лиге ВТБ.

Маркус Бингэм globallookpress.com

Американский баскетболист, присоединившийся к команде перед стартом сезона, быстро завоевал признание, став самым ценным игроком октября, как сообщает официальный сайт лиги.

Бингэм отыграл все 40 матчей регулярного чемпионата, в среднем набирая 15,8 очка, 7,3 подбора, 1,1 передачи, 1,4 перехвата и 1,8 блок-шотов за игру. Его эффективность составила 20,2 балла, что позволило ему занять 7-е место в лиге.

Благодаря усилиям Бингэма, УНИКС завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице, одержав 33 победы и потерпев лишь семь поражений.