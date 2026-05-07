Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА выиграл Единую лигу, в финале одолев «Зенит» со счётом 4:24:2.

В настоящий момент ЦСКА пробился в полуфинал плей‑офф Единой лиги, где его соперником станет «Локомотив‑Кубань».

Курбанов за армейцев провёл 851 матч, что является рекордом клуба; у Антонова — 488 игр, а у Астапковича — 213.

Это 39‑летний Никита Курбанов , 32‑летний Антон Астапкович и 36‑летний Семён Антонов . Сроки новых соглашений пока не разглашаются клубом.

Официальный сайт баскетбольного ЦСКА сообщил о продлении контрактов сразу с тремя игроками.

