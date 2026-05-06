Иван Зайцев, игрок московского ЦСКА, успешно перенес операцию на правой стопе после перелома, как сообщила пресс-служба клуба.

Иван Зайцев cskabasket.ru

Инцидент произошел во время тренировки в преддверии плей-офф. Это уже второе повреждение данной кости для Зайцева в текущем сезоне — ранее он уже восстанавливался после аналогичного перелома и пропустил более двух месяцев.

Текущий сезон для Зайцева стал первым полноценным в основном составе ЦСКА. На его счету 14 матчей, в которых он набрал 16 очков, сделал 5 подборов, 4 передачи и 7 перехватов, проведя на паркете в общей сложности 68 минут.