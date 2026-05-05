Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, занявший шестое место на Гран-при Майами, объявил о намерении пересмотреть свою подготовку к будущим этапам.

Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон globallookpress.com

«Я собираюсь использовать другой подход на следующей гонке.  То, как мы готовимся сейчас, не помогает.  Посмотрим, как это сработает.  Мы едем на ещё одну трассу с длинными прямыми, а мы теряем три-четыре десятые только на скорости на прямых.  Это будет при нас, пока не исправим.  Уикенд в Майами — забыть, мы движемся дальше», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Гран-при Майами выиграл итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес».