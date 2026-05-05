Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, занявший шестое место на Гран-при Майами, объявил о намерении пересмотреть свою подготовку к будущим этапам.

«Я собираюсь использовать другой подход на следующей гонке. То, как мы готовимся сейчас, не помогает. Посмотрим, как это сработает. Мы едем на ещё одну трассу с длинными прямыми, а мы теряем три-четыре десятые только на скорости на прямых. Это будет при нас, пока не исправим. Уикенд в Майами — забыть, мы движемся дальше», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Гран-при Майами выиграл итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес».