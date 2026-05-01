31-летний центровой «Денвер Наггетс» из Сербии Никола Йокич после поражения от «Миннесоты Тимбервулвз» со счетом 98:110 и вылета команды из первого раунда плей-офф НБА выразил желание продолжить карьеру в клубе.

Никола Йокич globallookpress.com

«Мы уступили в первом раунде, и, похоже, нам ещё предстоит долгий путь к чемпионству. Однако я по-прежнему намерен остаться в "Наггетс" на всю свою карьеру», — сказал Йокич, как сообщает обозреватель Энтони Слэйтер.

В последнем матче Никола набрал 28 очков, сделал 10 передач и 9 подборов, но его взаимодействие с Джамалом Мюрреем оказалось неэффективным: Мюррей реализовал только 4 броска из 17.