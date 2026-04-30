«Детройт» сократил отставание в серии первого раунда плей-офф НБА против «Орландо», добившись победы в пятом матче — 116:109. Встреча состоялась в Детройте.

Леброн Джеймс globallookpress.com

Главным героем вечера в составе «Пистонс» стал Кейд Каннингем. Разыгрывающий хозяев набрал 45 очков и стал одним из самых ярких игроков игрового дня. Аналогичную результативность продемонстрировал и лидер «Мэджик» Паоло Банкеро, также записавший на свой счёт 45 очков.

Несмотря на поражение, «Орландо» продолжает вести в серии со счётом 3-2. Следующая встреча состоится 1 мая и начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Кливленд» также вышел вперёд в противостоянии с «Торонто», выиграв пятый матч серии — 125:120. Игра прошла в Кливленде.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник канадского клуба Ар Джей Барретт. Игрок «Рэпторс» оформил дабл-дабл, набрав 25 очков и сделав 12 подборов.

После этой победы «Кавальерс» повели в серии — 3-2. Шестой матч команды проведут 1 мая, старт встречи также запланирован на 23:00 мск.

В ещё одном поединке игрового дня «Хьюстон» оказался сильнее «Лейкерс»— 99:93. Матч состоялся в Лос-Анджелесе.

Самым результативным игроком встречи стал лидер калифорнийцев Леброн Джеймс, записавший в актив 25 очков. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы «Лейкерс» завершили серию досрочно.

Теперь счёт в противостоянии — 3-2 в пользу клуба из Лос-Анджелеса. Шестая игра пройдёт уже на площадке «Хьюстона».