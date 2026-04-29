Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что хотела бы продолжать прогрессировать в тренерской работе.

Елизавета Туктамышева globallookpress.com

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, а также серебряным призером ЧМ-2021.

«Есть желание работать тренером.  Но я понимаю, что это отдельная большая работа, в которую нужно вникнуть на все сто процентов.  На очень много лет.  Ты погружаешься в это, отдашь себя полностью.  Пока что я набираюсь опыта везде.  А потом уже посмотрю, к чем больше лежит сердце.

Когда я тренирую, то могу подсказать какую-то технику, вижу, что спортсмен может хорошо меня понять.  Это и есть плоды.  Все равно не могу сказать, что кто-то стал лучше кататься или стабильнее прыгать.  Я сама не всегда присутствую на тренировках.  Но могу понять, чего не хватает в конкретном прыжке.  Мне очень интересно заниматься именно техникой.  Я пыталась работать над постановкой программ, но поняла, что это не совсем мое.  Это очень творческая составляющая.  Мне больше логика нужна», — сказала Туктамышева в интервью Okko.