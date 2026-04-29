Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что хотела бы продолжать прогрессировать в тренерской работе.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, а также серебряным призером ЧМ-2021.

«Есть желание работать тренером. Но я понимаю, что это отдельная большая работа, в которую нужно вникнуть на все сто процентов. На очень много лет. Ты погружаешься в это, отдашь себя полностью. Пока что я набираюсь опыта везде. А потом уже посмотрю, к чем больше лежит сердце.

Когда я тренирую, то могу подсказать какую-то технику, вижу, что спортсмен может хорошо меня понять. Это и есть плоды. Все равно не могу сказать, что кто-то стал лучше кататься или стабильнее прыгать. Я сама не всегда присутствую на тренировках. Но могу понять, чего не хватает в конкретном прыжке. Мне очень интересно заниматься именно техникой. Я пыталась работать над постановкой программ, но поняла, что это не совсем мое. Это очень творческая составляющая. Мне больше логика нужна», — сказала Туктамышева в интервью Okko.