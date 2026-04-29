Зоран Лукич, главный тренер сборной России по баскетболу, продлил контракт с греческим «Ираклисом». Сербский специалист останется на своем посту до конца следующего сезона, как сообщает пресс-служба клуба.

Зоран Лукич globallookpress.com

«Решение остаться далось мне очень легко. Для тренера очень важно быть на одной волне с клубом, иметь одинаковый образ мышления и принимать решения вместе. Мы не самая богатая команда, но знаем, чего хотим, у нас нет острых проблем, и это очень важно для функционирования команды. Следующий шаг — участие в плей-офф в следующем сезоне», — приводит слова Лукича пресс-служба «Ираклиса».