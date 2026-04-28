Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич достиг равенства с разыгрывающим «Сакраменто Кингз» Расселлом Уэстбруком по числу трипл-даблов за карьеру, включая матчи регулярного чемпионата и плей-офф.

Сербский баскетболист теперь делит первое место в истории НБА по этому показателю. Последний трипл-дабл Йокич оформил в игре плей-офф против «Миннесоты Тимбервулвз», закончив матч с 27 очками, 12 подборами и 16 передачами. Этот трипл-дабл стал его 221-м в карьере.

«Денвер» одержал победу в матче со счетом 125:113. В серии против «Тимбервулвз» счет стал 2-3 в пользу команды из Миннеаполиса. Следующая игра состоится вечером 30 апреля.