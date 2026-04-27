Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после четвертого матча серии с «Хьюстон Рокетс» (96:115) признал, что одной из главных причин поражения стали потери мяча, и взял на себя часть ответственности за этот результат.

«У нас было несколько потерь. Мои потери были недопустимы. Проблема была не в защите. Для меня ничего не изменилось. Нам нельзя чувствовать себя комфортно, пока серия не закончена, никто из нас так не думает», — приводит слова Леброна портал Heavy.

В игре Леброн набрал 10 очков, сделал девять передач и допустил восемь потерь. В целом «Лейкерс» совершили 23 потери мяча, после которых «Рокетс» смогли набрать 30 очков.