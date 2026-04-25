В ночь на 25 апреля завершились три матча плей-офф.
«Филадельфия» — «Бостон» — 100:108 (24:29, 23:25, 27:25, 26:29)
Лучшим в составе хозяев был защитник Тайриз Макси (31 очко +4 подбора +6 передач).
Самым результативным у «Бостона» стал форвард Джейлен Браун (25 очков +7 подборов +4 передачи). Также отметим форварда Джейсона Тейтума (25 очков + 4 подбора +7 передач).
Ф: Макси (31), Джордж (18), Убре (17), Драммонд (12).
Б: Браун (25), Тейтум (25), Притчард (15), Вучевич (11), Уайт (11).
Счет в серии — 1-2.
«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 108:112 ОТ (32:39, 20:24, 23:17, 26:21, 7:11)
Х: Шенгюн (33 + 16 подборов), Томпсон (26 + 11 подборов), Смит (24), Шеппард (17).
Л: Джеймс (29 + 13 подборов), Хатимура (22), Смарт (21 + 10 передач), Кеннард (14).
Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал звёздный форвард Леброн Джеймс (29 очков + 13 подборов + 6 передач).
В составе «Хьюстона» отметим турецкого центрового Алперена Шенгюна (33 очка + 16 подборов +6 передач).
Счет в серии — 0-3.
Следующая игра состоится 27 апреля также на площадке «Хьюстона».
«Портленд» — «Сан-Антонио» — 108:120 (29:27, 36:32, 22:29, 21:32)
Лучшим у хозяев был защитник Дрю Холидей ( 29 очков +6 подборов + 5 передач).
Самым результативным у гостей стал защитник Стефон Касл (33 очка + 2 подбора + 5 передач). В активе защитника Дилана Харпера дабл-дабл (27 очков + 10 подборов + 3 передачи). Центровой Люк Корнет также оформил дабл-дабл (14 очков +10 подборов + 2 передачи.
Счёт в серии 1-2.