Гран-при Турции вернется в календарь Формулы-1 и состоится в 2027 году, сообщила пресс-служба чемпионата мира.

Об этом объявили в пятницу на презентации в Стамбуле, в которой участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали и президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем.

Контракт на проведение этапа подписан на пять лет. Гонки будут проходить на трассе «Истанбул Парк», которая уже принимала соревнования Формулы-1. Гран-при будет проводиться ежегодно и не войдет в ротацию трасс.